أستاذ أوبئة: التحام موجة كورونا الأولى بالثانية حال ارتفاع الإصابات

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تعيش حاليًا آخر مرحلة في الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أننا الآن في مرحلة فاصلة لعدم ارتفاع الإصابات بكوورنا مثلما حدث في الكثير من الدول التي تخلت عن الإجراءات الاحترازية بها.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أننا في حالة ارتفاع أعداد الإصابات بنسبة أكبر من الـ20% فأن هذا يعني التحام الموجة الاولى بالثانية وتبدء مرحلة تزايد الاعداد بشكل أكبر، وأنه لابد من عدم المبالغة والتهويل في عدد الإصابات ولا التراخي ايضًا.

وشدد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على أنه لابد من ضبط النفس والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لحماية المواطنين من كورونا، محذرًا المواطنين من الفترة الماضية والذي تُعرف بفترة دخول المدارس.

وتابع: "العالم كله يترقب هذه الفترة ومتخوف من الإقبال اليها"، موضحًا أنه يتمنى انتهاء الموجة الاولى من الفيروس خلال الشهر الجاري حتى يكون هناك وقت كافي لاستعادة الجهاز الطبي قوته لمواجهة الموجة الثانية، وهناك استعداد للاجهزة والطواقم الطبية لمصر لموجة ثانية من الممكن أن تأتي قوية من الموجة الاولى.