تقنين 586 تعديا على أملاك الدولة بكفر الشيخ  

وجّه محافظ كفرالشيخ بسرعة الانتهاء من تقنين أملاك الدولة، واستكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وكلف المحافظ كافة الجهات المعنية بالمتابعة اليومية لرصد أشكال التعديات على أراضي الدولة وحصر التعديات بنطاق المحافظة، وتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مؤكدًا أن الدولة تعالج تراكمات سنوات ماضية، ما يتطلب سرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، وقال المحافظ إن عدد عقود التقنين التي تم الانتهاء منها 586 عقداً، وجارٍ استكمال باقي العقود.