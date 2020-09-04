التفاصيل الكاملة لمبادرة "حياة كريمة".. تستهدف 270 قرية في 11 محافظة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وتستعرض "الوطن"، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لمبادرة حياة كريمة، ومنها توزيع القرى المستهدفة والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لتسريع عملية التنفيذ، وفقا لما حددته وزارة التنمية المحلية.

تفاصيل مبادرة "حياة كريمة"

ـ مبادرة حياة كريمة انطلقت بدعوة من رئيس الحكومة والمجتمع المدني للتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا .

ـ بناء على معلومات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم تحديد 270 قرية في 11 محافظة تزيد فيها معدلات الفقر عن 70% لتكون أولوية للمبادرة، على أن يتم البدء بـ 143 قرية خلال العام المالي الحالي، والتوسع وصولا إلى 270 قرية في العام المالي القادم .

ـ في نوفمبر 2019 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع الأطراف المختلفة في هذا الصدد .

ـ تعد المبادرة أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية الذي هو أحد أهم محاور عمل وزارة التنمية المحلية، ويتكامل هذا البرنامج مع برامج عمل الوزارة الأخرى التي تستهدف بشكل عام إحداث نقله نوعية في منظومة الإدارة المحلية في مصر تنطلق من السياق الدستوري( المادة 29) والإطار القانوني الداعم والمنظم لعمل الوزارة (قرار رئيس الجمهورية 380 لسنة 1999).

ـ تمثل الموقف التنفيذي والتمويلي والمخرجات المتوقعة للمبادرة في مرحلتها الاولي على مستوى 143 قرية طبقاً للتقرير التالي :

ـ 143 قرية بإجمالي 1.8 مليون مواطن في 11 محافظة استفادت من المبادرة .

ـ 49 قرية مستهدفة بإجمالي حوالي 406 الف مواطن أصبحت مغطاة بخدمات الصرف الصحي المأمونة .

ـ87 قرية مستهدفة بإجمالي حوالي1.329 مليون نسمة تم تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بها .

ـ 917 فصل جديد تم إضافتها للمدارس تستوعب 36.680 ألف تلميذ بالقري المستهدفة .

ـ42 قرية تم رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل .

ـ 20 مليون جنيه تم ضخها كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الأمية لمواطنيها .

ـ 40 ألف وصلة منزلية لمياه والشرب والصرف الصحي للفئات الأكثر احتياجا داخل القري .

الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لتسريع عملية التنفيذ بمبادرة "حياة كريمة"

ـ في بداية عام 2019 وجه الرئيس بتضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا في إطار تقدير سيادته لتضحيات المواطن المصري ودوره في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .

ـ تم الاستناد إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تحديد القري المستهدفة بناءا على معدلات الفقر وعدد السكان .

ـ بالتنسيق بين وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي تم تحديد 270 قرية ليتم تنفيذ تدخلات برنامج حياة كريمة فيها خلال العام الأول 20/19 والثاني 21/20 .

ـ يتم تنفيذ التكليف الرئاسي في إطار الالتزام الدستوري ورؤية مصر للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة 2022/2018 من خلال العمل في 270 قرية تزيد لتصل الي 500 قرية في العام الثالث .

ـ قامت وزارة التنمية المحلية تأسيس وحدة مركزية ووحدات تابعة بالمحافظات للتنسيق ومتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بناءا على قرارات رئيس الوزراء في 3 نوفمبر 2019 ، كما تم تأسيس وحدة تابعة في كل محافظة من المحافظات الـ11 المستهدفة .

ـ بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء يوم 21 ديسمبر 2019 تم وضع خطة للتنسيق مع المحافظات والوزارات الشريكة لنهو الإطار المؤسسي وتوفير التمويل المخصص للمشروعات المدرجة ورصد الموقف التنفيذي بدقة وإعطاء دفعة لعملية التمويل والتنفيذ بالمحافظات .

ـ تم إصدار كتاب دوري رقم 279 لسنة 2019 للمحافظين في ديسمبر 2019 بشأن الإجراءات التنظيمية والتنفيذية لبرنامج حياة كريمة ، والمتضمن النماذج والإجراءات التي ستستخدم للمتابعة الشهرية لمشروعات البرنامج .

ـ تم التنسيق مع وزارة التخطيط يوم 22 ديسمبر 2019 لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالإسراع في تنفيذ مشروعات البرنامج وإتاحة التمويل المطلوب ومراجعة كافة المشروعات وتحديد القائمة النهائية للمشروعات التي ستمول من خلال المبادرة .

ـ جاري التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والتوصل لقائمة نهائية محدثة للمشروعات التي ستنفذ من خلال الجمعيات وجاري متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة في الخطة .

ـ تم عقد ورش عمل بحضور المحافظين ومديري وحدات إدارة البرنامج بالمحافظات وجهات الإسناد لشرح قواعد الاسناد للمشروعات والاتفاق على إجراءات المتابعة وتسريع عملية التنفيذ ( 29 ديسمبر – 11 يناير ) .

ـ تم تحويل الدفعات من المخصصات المالية للمحافظات وجهات الاسناد المركزية وتم نهو اسناد معظم المشروعات، وجاري اسناد مشروعات الصرف الصحي .

توزيع القري المستهدفة بمبادرة حياة كريمة

ـ إجمالي عدد القرى ( 270 ) قرية بعدد ( 11) محافظة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات هذه المبادرة الوطنية الهامة، لكونها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين بالتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق هذه المبادرة بهدف توفير "حياة كريمة" للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات، وأن الدولة عازمة على استكمال مراحلها المتلاحقة، وتنسيق الجهود بين أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد.

كما شهد الاجتماع استعراض الأهداف الاستراتيجية لمبادرة "حياة كريمة" وعلى رأسها تحسين مؤشر جودة الحياة في القرى المستهدفة، وذلك عبر 4 محاور، تتضمن: تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، من مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، والكهرباء، وكذلك رفع كفاءة خدمات التنمية البشرية، في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، عبر تقديم القروض الميسرة، وتنفيذ برامج التدريب، والتوسع في المنافذ الاستهلاكية ومبادرات ريادة الأعمال لتحسين معيشة الشباب، ذلك فضلاً عن رفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً عبر برنامج سكن كريم، والعديد من التدخلات في الخدمات الصحية والاجتماعية.