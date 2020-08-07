وفد مجلس الوزراء يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة في 3 قرى بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المهندس محمد أحمد، والمهندس محمد أسامة ممثلا المكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء قد تفقدا مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرية نجع سعيد والسمطا قبلي بمدينة دشنا، وقرية الدهسة بمدينة فرشوط.

وأضاف الداودي أن الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها الكوادر الفنية لفريق متابعة المشروعات بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، في عدد من المحافظات التي يجرى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بها؛ للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي، وسبل دفع العمل لإنهائها، وتحقيق حياة كريمة لأهالي القرى الأكثر احتياجا.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بخطى متسارعة؛ للانتهاء من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، من خلال خطوات عملية لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالي القرى الأكثر احتياجا.