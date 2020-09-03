التعليم العالي: 140 عالما مصريا بالخارج سيُدرّسون في الجامعات الأهلية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه اجتمع بـ140 عالمًا مصريًا في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 3 ساعات، مشيرًا إلى أن الدولة التي تمتلك أمثال هؤلاء العلماء تستطيع أن تغير بقدر كبير جدًا من المشكلات التي تواجهها.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "عندما علموا بالتدريس في الجامعات الأهلية رحبوا بهذا الأمر، وأثلجوا صدرنا، والرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر هذا النوع من المشروعات حاضنة للعقول المصرية في الخارج".

وتابع: "تدريس العلماء المصريين في الخارج، داخل مصر لمدة أسبوعين أو نصف سنة أو سنة كاملة لم يكن ليتحقق دون هذا النموذج المرن من الجامعات الأهلية، حيث يسمح القانون الخاص به بوجود المصريين في الخارج على قائمة أعضاء هيئة التدريس والإدارة بشكل ميسر لهم وفي نفس الوقت يستطيعون أن يساعدوا بكل ما أوتوا من خبرة في هذا المجال".