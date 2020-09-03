شروط منح الجامعات الأهلية الجديدة 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد وشروط الحصول على منحة في الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة الملك سلمان الدولية) للعام الجامعي 2020/2021.

وتستعرض "الوطن" أبرز الشروط للمنح الدراسية المقدمة من الجامعات:

تقدم كل جامعة أهلية منحًا للطلاب المتفوقين الذين لم يحصلوا على المنح، لكن ظروفهم الاجتماعية تستدعي مساعدتهم في تكاليف الدراسة.

شروط الحصول على منحة الجامعة

- يتقدم الطالب بطلب للحصول على المنحة حال وجود ظروف تمنعه من تحمل نفقات الدراسة، مثل فقدان ولي الأمر خلال الدراسة وعدم قدرة من يعوله على دعمه، شريطة نجاح الطالب في المقررات الدراسية حتى تاريخ طلب المنحة.

فحص كل حالة على حدة من خلال المرشد الأكاديمي للطالب، وتقديم تقرير برأيه في مدى أحقية الطالب في الحصول على المنحة.

يستمر الطالب في الحصول على المنحة طالما ظل محافظًا على استيفاء الشروط التي على أساسها حصل على المنحة.