أمن القاهرة يشن حملات لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح

شنت الإدارة العامة بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المخدرات، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 قطع سلاح نارى (6 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش - 40 طلقة مختلفة الأعيرة) بحوزة 16 متهما، تحرر محضر وأخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

كما تم ضبط 8 أشخاص مطلوب ضبطهم في قضية "إطلاق أعيرة نارية"، ومخدرات، في حملة أمنية مكبرة استهدفت قطاعي جنوب وغرب القاهرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ضبطت المباحث عاطلاً وعاملًا لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه. تحرر محضر وتولت النيابات المختصة التحقيق.