مباحث القاهرة تكشف تفاصيل سرقة فيلا ابن سهير شلبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بأشراف اللواء نبيل سليم مدير الأدارة العامة لمباحث العاصمة ، من ضبط عاطل وعامل لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية وأموال من فيلا نجل الإعلامية سهير شلبي ب القاهرة الجديدة ، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بتعرض نجل الإعلامية سهير شلبي لواقعة سرقة مصوغات ذهبية و2 جهاز لاب توب وأموال من داخل فيلته بدائرة قسم التجمع الخامس

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات وتفريغ الكاميرات أن عاطل وعامل وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وإعادة المسروقات.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأنهما حاولا بيعها لدى جواهرجي بالهرم تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق