طائرة تلقي مواد مخدرة على المارة في وسط تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شخصين بتهمة إلقاء عشرات أكياس بلاستيكية مليئة بمادة الماريجوانا المخدرة بواسطة طائرة "درون" مسيّرة وسط تل أبيب.

وقال موقع "معاريف" الإسرائيلي، الذي نشر صورًا للطائرة المسيّرة وهي تلقي العبوات، إن المارة أخذوا بعضها قبل وصول الشرطة، وأظهرت اللقطات أشخاصًا وسط الزحام المروري يلتقطون العبوات من على الأرض.

הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

وأكدت الشرطة في بيان لها أن المعتقلين في الثلاثينات من عمرهما، مشيرة إلى مصادرة الشرطة لديهما طائرة مسيّرة وعشرات الأكياس المماثلة لتلك التي تم إلقاؤها على ميدان رابين اليوم، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة في بيان إنها "اشتبهت في أن تكون العبوات الصغيرة تحتوي على مادة خطرة وإن الضباط تمكنوا من مصادرة عشرات منها".

وأضافت الشرطة أنها "اعتقلت رجلين قاما بتسيير الطائرة التي حلقت فوق ميدان رابين بتل أبيب، وهو مكان كثيرا ما يستخدم للاحتجاجات والتجمعات السياسية".

وقالت جماعة جرين درون المؤيدة لتقنين المخدر على قناتها للتراسل على إنستجرام "الوقت قد حان.. هل هو طائر؟ هل هي طائرة؟ لا إنها الطائرة المسيّرة الخضراء (جرين دورن) ترسل لكم القنب مجانًا من السماء".

ووفقًا لـ"رويترز"، كان نشطاء يعملون على تقنين استخدام النبات المخدر في إسرائيل، قد وعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي بتوزيعه مجانًا من الجو.

وحاليًا تسمح إسرائيل بالاستخدام الطبي للقنب ولكنها لا تسمح باستخدامه للترفيه، وإن كان ذلك غير مجرم بدرجة كبيرة.

يذكر أنه في مايو الماضي، سمحت إسرائيل بتصدير القنب الطبي مما يمهد الطريق أمام مبيعات للخارج تتوقع الحكومة أن تحقق عائدات بملايين الدولارات.