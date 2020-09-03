10 تصريحات سياسية أدلت بها ماجدة الرومي: أشادت بالسيسي وهاجمت إسرائيل

كثيراً ما يشار إلى تلك العلاقة الوثيقة التي تربط الفن بالسياسة؛ لقدرته على التعبير عن أمال وطموحات الشعوب، وهناك الكثير من الفنانين التي ارتبط أسماءهم بتصريحات سياسية هامة، من بين هذه الأسماء الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وفي السطور التالية يرصد "الوطن" أهم التصريحات التي تعلقت بقضايا أو أحداث سياسية وأدلت بها الفنانة.

الحدث الأبرز مؤخرا هو انفجار مرفأ بيروت، الذي أدى لحدوث أضرار جسيمة قدرت بمليارات الدولارات في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني من لبنان، واعتبرت الفنان اللبنانية ماجدة الرومي الحادث "جريمة كبيرة في حق الشعب اللبناني، وأن ما حدث في المرفأ هو عمل مفتعل"، وقالت في تصريحات صحفية بعد تلك الواقعة الآليمة: "شعرت أن جزء من قلبي تمزق وأنا أشاهد الدمار في بيروت ، وأعربت عن تقديرها للشباب اللبنانيين الذى هبوا لإزالة الركام وتنظيف الشوارع بعد الكارثة"، ودعت الفنانين اللبنانيين النزول لشارع للمساعدة.

وقبل عام، في 2019، أحيت المطربة اللبنانية حفلا غنائيا، في فندق بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "نور حياة" التي ينفذها صندوق "تحيا مصر، وأشادت ماجدة الرومي بـ"حكمة السيسي"، قائلة: "هيبتكم من هيبة مصر وشموخكم من شموخ مصر"، كما أشادت بالقوات المسلحة ودورها في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، وحملت الرومي علم مصر خلال حفلها وسط تصفيق حاد.

ماجدة الرومي : إسرائيل تخطط لتفتيت العالم العربي

وفي العام نفسه من دعم مصر إلى مهاجمة إسرائيل، حيث كان للرومي تصريحا ضد إسرائيل، قالت فيه: إن إسرائيل تخطط لتفتيت العالم العربي وبناء دولة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، وأشارت إلى أنها تؤمن بأن "الصهيونية العالمية" لديها مخطط لتفتيت الدول العربية، وتشكيل حكومة واحدة للكون كله على حسب قولها. مما أثار موجة غضب واسعة في إسرائيل.

تصريح آخر في 2018، عبر عن فكرة الوحدة العربية والتلاحم بين الأشقاء، حيث افتتحت الرومي حفلها الغنائي بالسعودية واستبقت الحفل بكلمة وجهتها للسعودية وشعبها، وقالت: "بكل الفرح وكل الخير، شرف لنا وجودكم معنا اليوم، وشرف كبير لنا أن نغني في هذا البلد الحبيب، الذي نقدره كل التقدير ونحترم شعبه كل الاحترام"، وأضافت الرومي: "هذا الأرض قبل أن تكون تخص قلوبنا، فهي محسوبة منذ زمن على ضمائرنا، ولنا فيها أهل بقدر ما لنا في بلدنا".

وفي 2015 استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بوصفها سفيرة للسلام لمنظمة الأمم المتحدة والتي جاءت إلى تونس للتعبير عن وقوفها إلى جانب التونسيين في مواجهة الارهاب، وعبرت عن تضامنها مع كل التونسيين في مواجهه الإرهاب، مؤكدة أنها تتمني أن تصل هذه الرسالة إلى كل الناس وكل العالم العربي.

وفي حفل احيته على مسرح البحرين الوطني، عام 2013 وجهت ماجدة كلمة افتتاحية حيت فيها قيادة البحرين، قائلة: "إلى السالكين بدروب النور والمتصدين للعتمة وقوات الظلام"، وتمنت النجاة "مما يحاك للأرض العربية كلها".

وفي 2009 منحت الجامعة الأمريكية في بيروت السيدة ماجدة الرومي دكتوراه فخرية تكريماً لمسيرتها الفنية، وألقت خطاباً في هذه المناسبة ، أعلنت فيه أنها ستقف في وجه كل من يحمل الضغينة للبنان وقبلت بشرف أن تكون خصماً لكل من لديه مخططات لقمع لبنان .

وفي 2007 تحدثت الرومي عن الشهيد اللبناني جبران تويني، وقالت إنه أكثر من مجرد شخصية دفعت حياتها في سبيل الوطن ولكنه كان رمزاً وصديقاً خسرته الماجدة وذرفت لوفاته الكثير من الدموع. حزنها هذا عبّرت عنه في الخطاب التاريخي الذي ألقته في ذكرى استشهاده في مجمع البيال في العام التالي.

في العام 2002 أطلت الرومي في احتفال اليوم العالمي للسلام في بيروت، وتبنت دعوة للسلام ونبذ العنف والحروب، واستنكرت التقاتل بين البشر ورفعت صلاتها إلى الله ودعت الجميع إلى العمل مع مناصري النور ونابذي الظلمات للوصول الى ما سمته بـ"إشعاع الله الهادي".

وقبل نحو 20 عاما، تحديدا في 2001 كانت الرومي هي أول عربية تختارها منظمة الزراعة والأغذية العربية العالمية "الفاو" كسفيرة لها في العام، وقد انتشر في حينها فيديو ظهرت وهي توجه رسالة للعالم أجمع تذكر من خلالها بالأطفال الجياع.

ماجدة الرومي تلتقي ماكرون

آخر المناسبات التي أخذت طابعا سياسياً، كان اللقاء الذي جمع الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته للبنان، ونشرت الفنانة على موقعها "فيسبوك" عدة صور تجمعها بـ"ماكرون"، وكتبت عبر حسابها: "عبّر عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته".