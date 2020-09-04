بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4-9-2020 في مصر

شهدت بورصة الدواجن تذبذبًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، ما بين ارتفاعات وانخفاضات متتالية، نتيجة تباين القوى الشرائية من المستهلكين، الأمر الذي تسبب في انخفاض كبير في أسعارها مقارنة بالخريطة الزمنية للأسعار التي كانت من المقرر تطبيقها بعام 2020، ما جعلها تصل إلى أسعار أقل من تكلفة الإنتاج، فضلًا عن تأثر البلاد في الوقت الحالي بجائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في لجوء المستهلك إلى شراء ما يكفيه من احتياجاته فقط، بالإضافة إلى حرص الأسرة المصرية في الوقت الحالي إلى ترتيب أولوياتها من استعداد للمدارس والجامعات.

أسعار الدواجن وفقًا للغرفة التجارية

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في حديثه لـ"الوطن"، إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء تسليم المزرعة نحو 16.5 جنيه في حين يصل سعرها للمستهلك بين 23-25 جنيها بحسب المنطقة وتكاليف النقل على التاجر.

وأوضح رئيس الشعبة أن التضارب ما بين الأسعار المعلنة والمتداولة يضر بمصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن السياحة كان لها دور كبير في انتعاش بورصة الدواجن.

وأضاف أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فقد وصل سعرها إلى 35 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم صافي، بينما الدواجن البلدي سجلت من المزرعة 26 جنيها للكيلو جرام، ويصل سعرها إلى 29-31 جنيها للكيلو في يد المستهلك، بينما أسعار كرتونة البيض 23 جنيها من المزرعة ويتراوح سعرها للمستهلك في المحلات والسوبر ماركت ما بين 30-33 جنيها.

توقعات بورصة الدواجن

وأشار "السيد" أنه من المتوقع خروج بعض التجار من السوق الفترة القادمة اذا استمرت وتيرة الأسعار كما هي وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع التكاليف، وإضافة وسائل التدفئة، بالإضافة لانتشار الأمراض والأوبئة خلال الشتاء، مما يعظم خسارة أصحاب المزارع.

وأوضح أن من ضمن العوامل التي تسبب في قلة القوة الشرائية أيضًا غلق المطاعم والفنادق وتحجيم المصايف، فمع هذه الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب التنبؤ بارتفاع أو انخفاض خلال الفترة القادمة، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أنّ عملية تعليف الدجاجة الواحدة تستهلك 14 جنيهًا، في حين أنّها تتراوح في الوقت الحالي بين 17 إلى 17.5 جنيه، ما يعني أنّ ربح التاجر يصل إلى نحو 3 جنيهات دون حساب باقي تكلفة الإنتاج.

رحلة الدواجن خلال الآونة الأخيرة

وعلى مدار الـ4 شهور الماضية، استقرت أسعار الدواجن بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة؛ لتشهد أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25% بنهاية شهر يونيو الماضي حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، وتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

إنتاج مصر من الدواجن خلال 2020

ويصل إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى 170 ألف طن شهرياً، في حين يصل الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويا.