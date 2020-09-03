بورصة الدواجن اليوم الخميس 3-9-2020 في مصر

في الشهور القليلة الماضية، ومع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، تراجع الاقتصاد العالمي، ما أثر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات، وتراجع القوى الشرائية للمواطنين لجميع السلع، ومن ضمنها بورصة الدواجن التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوى الشرائية للمواطنين ومدى توافرها وإتاحتها في الأسواق.

كما شهدت بورصة الدواجن في مطلع الشهرين الماضيين، انخفاضا ملحوظا في الأسعار الموجودة في الأسواق المصرية، ما جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، ملامح بورصة الدواجن والأسعار الموجودة في الأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن خلال الشهرين الماضيين انخفضت متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت بشكل كبير على القوى الشرائية للمواطنين سواء كان ذلك بسبب تأثر الاقتصاد العالمي وسوق العمل، أو بسبب خوف المواطنين من شراء اللحوم والدواجن.

وأضاف "السيد" في حديثه لـ "الوطن"، أن بورصة الدواجن في الفترة القلية الماضية وصلت إلى أقل سعر لهذا العام، حيث تقوم المزارع ببيع الكيلو من الدواجن بـ 17 جنيها للتجار، وتصل تكلفة الإنتاج إلى 21 جنيها، ما يوضح أن سعر وتكلفة البيع لا يغطي سعر الإنتاج الحقيقي، كما أنها تصل في النهاية للمشتري بقيمة 22 جنيها، ما يؤثر على ربح التجار بشكل سلبي.

بورصة الدواجن اليوم

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى أن انخفاض أسعار بورصة الدواجن يؤثر أيضا على أسعار البيض، حيث وصل سعر الطبق إلى 23.5 جنيه رغم أن تكلفته تصل إلى 29 جنيها، كما أنه تأثر على بيع الدواجن بالتجزئة والتي تتناسب أسعارها طرديا مع سعر كيلو الدواجن.

وعن توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، يقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن لتحسن الاقتصاد العالمي والذي يؤثر على القوة الشرائية، ما يصعب من توقع ما إذا كان هناك ارتفاع أو انخفاض في أسعار بورصة الدواجن، مشيرا إلى أنه علينا الانتظار حتى تتحدد ملامح انتهاء الفيروس.

رحلة بورصة الدواجن خلال شهرين ماضيين

كانت أسعار بورصة الدواجن في أول يوليو الماضي شهدت انخفاضا طفيفا في الأسعار، حيث انخفضت بقيمة 25%، ليصل سعر كيلو الدواجن إلى 25 جنيها، كما وصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

واستمر انخفاض الطلب على شراء الدواجن في الأسواق المصرية حتى يسجل سعر كيلو الدواجن أدنى قيمة له خلال هذا العام، ليصل إلى المشتري النهائي بقيمة 22 جنيها لكيلو الدواجن المزارع، بينما يصل كيلو الدواجن البلدي إلى 26 جنيها، كما وصل سعر البط إلى 35 جنيها للكيلو، كما وصل سعر جوز الحمام إلى 35 جنيها.