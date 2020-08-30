بورصة الدواجن اليوم الأحد 29-8-2020 في مصر

استقرت أسعار الدواجن بالمزارع ومحلات التجزئة خلال تعاملات اليوم، الأحد 29 أغسطس، إذ شهدت بورصة الدواجن تذبذبًا كبيرًا بين ارتفاعات وانخفاضات متتالية خلال الأيام الماضية، نتيجة تباين القوى الشرائية من المستهلكين، ما تسبب في انخفاض كبير في أسعارها مقارنة بالخريطة الزمنية للأسعار التي كانت من المقرر تطبيقها بعام 2020، ما جعلها تصل إلى أسعار أقل من تكلفة الإنتاج.

بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لـ"الوطن"، إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 16 إلى 16.5 جنيه بالمزرعة، فيما وصلت كرتونة البيض بالمزرعة إلى نحو بين 23 إلى 23.5 جنيه، لتباع الكرتونة للمستهلك بسعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت بين 4 إلى 6 جنيهات.

وأضاف "السيد" أنّ الأسعار ما زالت منخفضة بشكل غير طبيعي، الأمر الذي يُنذر بخطر خلال الفترة المقبلة نتيجة اقتراب دخول فصل الشتاء، والذي يعرف عنه كثرة مشاكل التدفئة والأمراض الوبائية، ما يجعل المربيين يشعرون بالخطر في ظل خسارة الأسعار.

أسباب انخفاض الدواجن

وقال "السيد" إنّ السبب وراء انخفاض أسعار الدواجن، تعود لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين والتي تسببت في لجوء المستهلك إلى شراء ما يكفيه من احتياجات فقط، بالإضافة إلى ترتيب الأسرة المصرية في الوقت الحالي لأولوياته ومتطلباته من استعداد للمدارس والجامعات، مضيفًا أنّ السياحة كان لها دور كبير في انتعاش بورصة الدواجن.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن سبب انخفاض أسعار الدواجن أيضًا لقلة إقبال المواطنين على الدواجن الحيّة واللحوم خاصة في الفترة التي أعقبت إجازة عيد الأضحى والتي يكتفي خلالها المستهلك باللحوم الحمراء خلال فترة العيد.

وأضاف "السيد" أنّ الفترة الحالية التي تعيشها البلاد لا تُنذر بأي ارتفاع في الأسعار، خاصةً مع الوضع الاقتصادي والظروف الاستثنائية التي فرضها علينا فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أننا لم نشهد هذا الانخفاض منذ عام ونصف العام.

انفخاض أسعار الدواجن تسبب خسارة للمربي الصغير

وقال "السيد" إنّه بسبب انخفاض الأسعار تراكمت الدواجن الحية لدى المربين بالمزارع مع استمرار دورة التربية والتي تستهلك بالتالي علف أكثر ما يزيد من حجم الدجاجة إلى 3.5 كيلو، وهو ما يجعل سعرها كبير جدًا لا يوافق التاجر على شرائها، لذا يضطر المنتج إلى خفض سعر البيع لتصريف الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أنّ عملية تعليف الدجاجة الواحدة تستهلك 21 جنيهًا، في حين أنّها تتراوح في الوقت الحالي بين 17 إلى 17.5 جنيه، ما يسبب خسارة كبيرة للمربيين الصغار.

توقعات بورصة الدواجن

وأضاف أنّه مع هذه الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب التنبؤ بارتفاع أو انخفاض خلال الفترة القادمة، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله.

كما أوضح رئيس الشعبة أنّ ما زال هناك انخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين بالرغم من هذا التراجع الكبير في أسعار الدواجن.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيدًا، إذ تنتج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.