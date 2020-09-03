"التضامن": تجديد حفلات "كورال أطفال مصر" بمجرد التحقق من الأمان

قالت اللواء هبة أبو العمايم مستشارة وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة الإدارية والتفتيش، إنه سيتم تجديد حفلات "كورال أطفال مصر"، بمجرد التحقق من الأمان فيما يتعلق بأزمة كورونا، مشيرا إلى أنها متوقفة في الفترة الحالية خوفا من أزمة كورونا، وأن إجمالي الأطفال بدور الرعاية 10 آلاف و507 على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى أنه يتم تدريبهم بالدور على الآت موسيقية والعزف والغناء باستمرار داخل دور الرعاية على يد متخصصين، في مجالات عدة، مؤكدة أنه يتم التواصل مع المايسترو سليم سحاب بشأن هؤلاء الأطفال.

يضم الفريق 256 ابنا وابنة من أبناء 36 دار رعاية اجتماعية، لتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

يذكر أنّ وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، أطلقتا في نهاية 2015، مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر، بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، والمساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.

يتكون الفريق من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونفذ حتى الآن 54 حفلة غنائية، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية