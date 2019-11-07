يضع فريق كورال "أطفال مصر" الترتيبات النهائية للحفل الغنائي الذي يحييه الفريق بمسرح جامعة القاهرة، الاثنين المقبل، وذلك ضمن مبادرة كورال أوركسترا أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، والتي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة سليم سحاب للمبدع العربي.

ويواصل الفريق تدريباته الأسبوعية، الجمعة من كل أسبوع، بقيادة الموسيقار الكبير سليم سحاب، في مسرح وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتكون الفريق من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونفذ حتى الآن 54 حفلة غنائية، حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية.

ويضم الفريق 256 ابن وابنه من 36 دار رعاية اجتماعية لتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

يشار إلى أن وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة كانتا أطلقتا في نهاية عام 2015 مبادرة كورال وأوركسترا "أطفال مصر"، بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.