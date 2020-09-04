عايرته بالبطالة.. تفاصيل ذبح عاطل لزوجته في بولاق الدكرور

فى شقة متواضعة بمنطقة زنين فى بولاق الكرور، ومع حلول الظلام، وقف رجل أربعيني في بلكونة الشقة، كان وجه الرجل محتقنا بالغضب وهو يشعل آخر سيجارة، قبل أن يلقى بالعلبة فارغة فى الهواء، وينفث خلفها دخان سيجارته، ليخرج من جوفه حارقا كاللهب.

أنهى الرجل سيجارته شاردا، بينما رن جرس الشقة، ليلتفت لمصدر الصوت فى تحفز وترقب، حتى ترامى إليه صوت زوجته، التي عادت لتوها من عملها كخادمة فى البيوت، مرهقة ومنهكة، فاندفع الرجل الى الصالة، لزيح ابنته من طريقه قبل أن يسأل زوجته: "خرجتى ليه ومسبتيش فلوس"، لم تتحمل الزوجة الثلاثينية، السؤال لترد عليه: "وهو أنا هاصرف عليك"، ليقابلها الزوج: "أه هتصرفي هاتى الفلوس اللى معاكى".

تلاسن تحول لمشادة انتهت بطعنة في الرقبة

لحظات قليلة وتحول التلاسن بين الزوجين إلى مشادة، أشعلتها الزوجة بجملة: "أنت عواطلى روح شوف لك شغلانة".. ألجمت الكلمات الزوج للحظات، لكنها دفعته لحسم المشاجرة بشكل آخر.

تحرك الزوج إلى المطبخ، وأمسك بسكين ثم انقض على زوجته، وسدد ضربة واحدة، أصابت رقبتها فى مقتل.

دخل الجيران إلى الشقة ليجدوا الزوجة على الأرض وسط بركة من الدماء، وحاول أحدهم إنقاذها إلا أن الزوج سدد له طعنة في فخده، فخرج مسرعا يستغيث بباقي الجيران ليدخلوا ويتمكنوا من الإمساء بالزوج، ونقل الزوجة إلى مستشفى بولاق الدكرور، ولكن بعد فوات الآوان، حيث توفيت قبل إسعافها.

تلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، إخطارا من مستشفى بولاق الدكرور، يفيد بوصول ربة منزل جثة هامدة، حيث تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب الخلاف على مصاريف المنزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بأنه دائم التشاجر مع زوجته، حيث كانت تعايره بأنه لا يعمل وهي من تنفق عليه وعلى بناتهما، حيث أنها تعمل في البيوت، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى بولاق الدكرور وتبين وجود جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين العثور على جرح ذبح بالرقبة، وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

تقرير الطب الشرعي: جرح ذبحي بالرقبة أدى للوفاة

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب وفاة المجني عليها، بأن مشرحة زينهم تسلمت جثمان ربة منزل وتبين أنها في العقد الرابع من العمر وترتدي كامل ملابسها، وبإجراء الصفة التشريحية تبين أنها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة.