مزارع يذبح زوج شقيقته لشكه في علاقته مع زوجته بالمنيا

قتل مزارع زوج شقيقته، بعدما استدرجه وسط الزراعات بإحدي قري مركز المنيا، وذلك لشكه في وجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجته.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا بالعثور على جثة لرجل في العقد الرابع من عمره، مذبوحًا وملقى وسط الزراعات.

بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد منير رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد سامي معاون المباحث، تم التوصل إلى كشف غموض الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "ا" 35 عاما، وأن المتهم بذبحه هو زوج شقيقته "س" 28 عاما، وذلك لشكه في وجود علاقة عاطفية بينه وزوجته، ما أثار حفيظته، فقرر التخلص منه فقام باستدراجه وسط الزراعات، وذبحه من رقبته بالسكين، فسقط قتيلًا في الحال، وفر هاربا، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من كشف غموض الحادث، وألقت القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق والتصرف.