طلال أبو غزالة يدعم مرشح مصر لرئاسة "التجارة العالمية"

قال الدكتور طلال أبو عزالة، المفكر الاقتصادي، إن منظمة التجارة العالمية تواجه خلال الفترة الحالية تحديا كبيرا نظرًا لكثرة الضغوطات التي تعرضت لها بعد ركود الاقتصاد العالمي، موضحًا أنه خلال الفترة القادمة هناك انتخابات في المنظمة على رئاسة المنظمة، وأنه يدعم ترشح المرشح المصري عبد الحميد ممدوح لرئاسة منظمة التجارة العالمية.

وأشار "طلال"، خلال حواره ببرنامج "آخر الأسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إلى أن هذا المرشح المصري يعمل حاليًا نائب مدير عام المنظمة وهو الأفضل لهذا المنصب، ونجاحه في رئاسة منظمة التجارة العالمية يفيد مصر ويفيد العرب، موضحًا أنه وجه رسائل للوزراء العرب من أجل دعم المرشح المصري في الانتخابات.

من ناحية أخرى، أكد المفكر الاقتصادي، أنه لا يصح ذكر لفظ إغلاق حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، "لا دولة في العالم تستطيع أن تستمر في العمل بالإغلاق للحكومة والحدود والمدارس، يقضي على رزق المواطنين"، موضحًا أن الوظائف التي فقدت في العالم إثر أزمة كورونا التي واجهت العالم جاءت بالملايين.

يُذكر أن طلال أبو غزالة هو مؤسس ورئيس لمجموعة شركات العالمية طلال أبو غزالة الدولية، المختصة بتقدم الخدمات المهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب.