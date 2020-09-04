مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 4 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:04

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:14

أذان العشاء 07:34

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:07

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:20

أذان العشاء 07:41

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:14

أذان العشاء 07:35

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:04

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:16

أذان العشاء 07:36

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:14

أذان العشاء 07:33