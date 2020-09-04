مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:06 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 4 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:04
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 03:27
أذان المغرب 06:14
أذان العشاء 07:34
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:07
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:20
أذان العشاء 07:41
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:02
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:27
أذان المغرب 06:14
أذان العشاء 07:35
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:04
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:16
أذان العشاء 07:36
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:02
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:27
أذان المغرب 06:14
أذان العشاء 07:33