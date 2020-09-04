عانى منها مايكل جاكسون في حياته.. مشاهير تعرضوا للتنمر

فجر كونراد موراي، الطبيب المعالج لنجم البوب الراحل مايكل جاكسون، مفاجآت عديدة عن الأخير في تصريحات صحفية، أبرزها أن لجوء جاكسون لتغيير شكله كان لرغبته في نسيان الماضي، نظرا لتعرضه للاعتداء من والده ونعته بالقبيح في صغره.

وليس جاكسون وحده الفنان الذي تعرض للتنمر، حيث تلاه عدد من النجوم نتناولهم في التقرير التالي:-

محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان ونجله "علي" للتنمر من إحدى متابعاته عبر إحدى حساباته الرسمية، حينما علقت على صورة تجمعهما قائلة: "أسود زي أبوه".

ورد رمضان على تعليق المتابعة قائلاً: "أفخر ببشرتي وبشرة أبي".

دينا الشربيني

تعرضت الفنانة دينا الشربيني للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، خصوصا وأن فستانها أظهر نحافتها بشكل مبالغ فيه، ما دفعها لمداعبة المصورين في الدورة الثالثة من المهرجان نفسه قائلة: "هتبهدلوني زي السنة اللي فاتت".

معتصم النهار

فوجئ الفنان السوري معتصم النهار بعد نجاحه في مسلسل "خمسة ونص" بتداول صورة قديمة له تعرض بسببها للتنمر، بعدما أخفت ملامح وسامته التي أمتاز بها خلال السنوات الأخيرة، حيث أعاد نشر الصورة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على عدم اهتزازه من آراء المتنمرين ضده.

أحمد فلوكس

وتعرض الفنان أحمد فلوكس للتنمر بسبب دوره في فيلم "الممر"، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كوميكسات عن تجسيد الفنان لشخصية شهيد وفقا لأحداث الفيلم، وهو ما اعتبره الأخير انعكاسا لنجاحه في هذا الفيلم.