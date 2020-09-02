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صورة.. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة عبر إنستجرام

كتب:

حاتم سعيد حسن
01:52 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

شوق الفنان محمد رمضان، الجمهور لأغنيته الجديدة، بنشر صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، من أغنيته الجديدة، التي تجمعه بمغني الراب جيمس.

ويستعد الفنان محمد رمضان، لتقديم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، التي تجمعه بمغني الراب جيمس، ويوم الإثنين الماضي نشر صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وعلق "رمضان" على الصورة قائلا: "ثقة في الله نجاح".

ويوم الأربعاء الماضي، كان الفنان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وظهر "رمضان" في مقطع الفيديو بصحبة عائلته، وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية "نمبر وان" داخل طائرة خاصة، معلقًا: "إلى دبي".

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