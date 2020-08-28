الفيشاوي يداعب دينا الشربيني من كواليس "30 مارس": أماكن الشغل

داعب الفنان أحمد الفيشاوي زميلته الفنانة دينا الشربيني والمخرج أحمد خالد موسي بنشره صورة من كواليس فيلم "30 مارس" عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "أماكن الشغل".

وجاء تعليق الفيشاوي في إشارة منه إلى أغنية "أماكن السهر" التي غناها الفنان عمرو دياب، وظهرت خلالها الفنانة دينا الشربيني، وحققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب".

وكان الفيشاوي قد انتهي من تصوير دوره في الفيلم، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، صبري فواز، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح وكوكبة من النجوم.