ناقد فني: نجيب محفوظ كان يرسل خطابات للمتهم باغتياله في محبسه

قال أيمن الحكيم، الكاتب الصحفي والناقد الفني، إن الشخص الثاني المتهم بمحاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ أرسل لـ"محفوظ" خطابًا بخط اليد بعد سجنه بـ25 عامًا ليعتذر له عما حدث، ليرد عليه "محفوظ" بخطاب آخر، ويطلب من وزير الداخلية نقل المتهم من سجن العقرب إلى سجن طرة.

وذكر "الحكيم" أنه لم يصدر قرار بالعفو عن المتهم بسبب مشورة أحد أصدقائه، لكونه إرهابيًا.

وأضاف "الحكيم" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه كان دائمًا ما يرسل لذلك الشخص خطابات في الأعياد، فيما أُعدم المتهم الأول، موضحًا أن "محفوظ" كان عاشقًا للسينما وتعلم كتابة السيناريو من صلاح أبوسيف المخرج المصري الكبير.

وأكد أن نجيب محفوظ تقاضى 100 جنيه عن أول سيناريو له في فيلم "مغامرات عنتر وعبلة"، ورفض كتابة سيناريوهات أثناء عمله رئيسًا للرقابة على المصنفات الفنية، مشيرًا إلى أن نجل شقيق الأديب العالمي حرّك دعوى قضية على عمه بسبب مذكراته.

وقال "الحكيم" إن نجيب محفوظ لم يكن عضوًا في حزب الوفد، ولكنه كان وفديًا وكان أقرب لمصطفى النحاس من سعد زغلول، وكان يكره جماعة الإخوان لدفع الجماعة بأعضاء لها أمام حزب الوفد: "كان بيشوف إن حزب الوفد هو مثال للدولة المصرية، ورفض لقاء مرشد الإخوان".