تراجع أسعار الذهب في نهاية التعاملات

شهدت أسعار الذهب انخفاضا بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر، مقارنة بأسعار صباح اليوم، والتي تقدر بـ 8 جنيهات لسعر الجرام، بعد أن شهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة المائية متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من تراجع في الاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت انخفاضا طفيفا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب انخفاضا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 963 و 968 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 843 و 847 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 723 إلى 726 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و776 جنيهًا.

أسباب تذبذب أسعار الذهب

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن السبب في تذبذب أسعار الذهب يرجع إلى ما خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد من تراجع في الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى انخفاض سعر الدولار بشكل كبير، مشيرا إلى أن الذهب تكمن أهميته بكونه الملاذ الآمن لكبار المستثمرين والمواطنين بشكل عام لتفادي الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.

وأضاف "واصف" في مداخلة هاتفية له في برنامج "صالة التحرير" أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مره أخرى نتيجة لعدم ظهور ملامح واضحة لجائحة فيروس كورونا والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذه الفترة والتي تشهد تراجع في الأسعار بمثابة الوقت المثالي لشراء الذهب بكميات كبيرة.

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

رحلة الذهب خلال شهرين

وعن رحلة الذهب خلال الشهرين الماضيين، نجد أن أسعار الذهب في بداية شهر يوليو بدأت في الارتفاع التدريجي لمختلف أسعار أعيرة الذهب، واستمرت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ حتى وصلت في نهاية الشهر إلى أعلى سعر له في تاريخه، بتخطي عيار 24 لمبلغ 1000 جنيها نتيجة لتراجع سعر الدولار.

وفي بداية شهر أغسطس بدأت اسعار الذهب في الانخفاض لتدريجي مره أخرى لتقترب الأسعار من المعدلات الطبيعية التي سبقت موجة الارتفاع، وبالرغم من ذلك إلا أنه يشهد تذبذب في الأسعار بشكل طفيف.

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شراءه من أجل بيعه في المستقبل القريب.