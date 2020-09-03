ضبط سجائر مجهولة المصدر وأغذية فاسدة في حملات تموينية بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملات على الأسواق والمحال التجارية، اليوم، لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، أسفرت عن ضبط 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل أحد المخازن، و200 كيلو "مخلل" بدون بيانات تدل على تاريخ الإنتاج والصلاحية، مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملات من ضبط 45 كارت طباعة مجهول المصدر وبدون فواتير، و6 طابعات كمبيوتر، و 29 كاميرا مراقبة، و26 شاحن، جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، و35 قطعة غيار كمبيوتر وكمية من الأسلاك تقدر بإجمالي 300م مجهولة المصدر، كما حررت الحملة محاضر لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والمواصفات لمعرض بيع سيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وحررت محاضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار لمحال مختلفة الانشطة، ومحضر لعدم إصدار فواتير شراء للمستهلك، وآخر لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط بمعرض بيع سيارات، ومحضر مخالفة التدابير الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.