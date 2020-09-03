"حسناء" من أوائل الدبلوم الفني رغم الظروف: أب متوفى وأم بائعة جرائد

احتفى برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على شاشة "المحور"، بأوائل الدبلومات الفنية، حيث التقت كاميرا البرنامج "حسناء محروس"، التي استطاعت تحدي الظروف الصعبة، بعد وفاة والدها، وعمل والدتها ببيع الجرائد.

وقالت "حسناء" إنها ترغب في الالتحاق بكلية التجارة، "كان عندي حسن ظن بربنا، توقعت إني طلعت الأولى عشان أنا تعبت، وبالفعل مدير المدرسة اتصل بيا وقال لي إني طلعت الأولى، كان حلم والدي يشوفني حاجة كبيرة، كان دايمًا يقول لي انتي قدامي وأنا وراكي، اللي حابة تدخليه أنا وراكي فيه".

وتابعت: "والدتي ساندتي ودعمتنى كثيرًا، وتعمل بكشك جرائد، عندى طموح لدخول الجامعة والحصول على الماجستير والدكتوراه"، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير منحة تعليمية: "أتمنى أن الدولة تتبناني وإن الرئيس السيسي يعرف إني تعبت وأخفف العبء عن والدتي، مش حباها تتعب أكتر من كده".

وقالت والدتها: "سعادتي بيها بالدنيا وما فيها.. حسناء عروستى، والحمد لله لم يخب ظني بالله".