بائع الفريسكا: يجب أن تؤخذ قصتي كمثال للشباب على الاجتهاد في العمل

قال الطالب إبراهيم عبدالناصر، الحاصل على 99.6% بالثانوية العامة، والمعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا، إنه لابد أن يأخذ العديد من الشباب قصته كمثال على الاجتهاد في العمل.

وأشار "عبدالناصر"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن تصوير الفيديو جاء عن طريق الصدفة، حيث كان يعمل في هذا اليوم كأنه يوم عادي ويبيع الفريسكا على الشاطئ بالإسكندرية.

وتابع: "الفيديو كان أقل من الدقيقة إلا أنه حاز على رواج كبير على السوشيال ميديا"، موضحًا أن أول اتصال جاء له من أصدقائه وأقاربه، إلا أنه اتصل بالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وتواصل معه.

واستقرت قناة "المحور" على أن يكون الظهور الأول للإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "90 دقيقة" في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على أن يقدمه أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة.

وكانت قناة المحور تعاقدت مع "الدمرداش"، ليعود إلى برنامجه "90 دقيقة" بعد مغادرته لمدة 3 سنوات، حيث كانت آخر حلقاته فى البرنامج، بتاريخ 30 سبتمبر 2017.