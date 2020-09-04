حظك اليوم الجمعة 4-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف برج القوس بالكرم الزائد الذي يصل إلى حد الإسراف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تُظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل على الحب في المقابل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.