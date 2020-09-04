سكان المناطق الأكثر معاناة من ضعف خدمات المحمول: البلكونة هي الحل

حدد التقرير الذي أصدره المركز القومي لمراقبة جودة الاتصالات، مؤخرًا أن مناطق مدينة نصر وعين شمس والزمالك، الأكثر معاناة مع خدمات المحمول سواء المكالمات أو الأنترنت.

وتواصلت "الوطن"، مع عدد من ساكني تلك المناطق لرصد معاناتهم مع شبكات المحمول المختلفة، وأوضحوا أنهم يلجأون إلى "البلكونة" لإجراء المكالمات بها، نظرًا لصعوبة إجرائها داخل المنزل.

"عادل": الشبكة بتقطع في نص المكالمات لحد ما المكالمة تفصل خالص

عادل فتحي، 60 عامًا، يسكن بمنطقة الحي السادس في مدينة نصر، ويعمل مدير تسويق مبيعات بإحدى الشركات، يُعاني من ضعف شديد بشبكات المحمول، موضحًا أنها مشكلة عامة في المنطقة التي يعيش فيها، قائلا: "الشبكة ضعيفة جدًا، وبتقطع في نص المكالمات، وبنبقى احنا الاتنين مش سامعين بعض، وبتفضل تقطع كتير لحد ما المكالمة تفصل خالص في الاخر"، مشيرًا إلى أن الصوت في المكالمة غير واضح وغير نقي، والطرف الأخر فيها يجد صعوبة في سماعه.

وأكد "عادل" أن فرع إحدى شركات المحمول الشهيرة موجود أسفل منزله، ودخل ذلك الفرع منذ 3 أشهر من أجل الاستفسار عن سبب المشكلة، مضيفًا: "الموظفة قالتلي إن السبب هو برجين للاتصالات واقعين خالص، وهما دول اللي مقصرين على الشبكة في طريقهم للصيانة، ومفيش حاجة حصلت من ساعتها، وبصراحة كلامها مجرد مسكن عشان تمشيني وخلاص"، موضحًا أنه يتنقل بين الصالة وغرفة النوم و"البلكونة" أثناء المكالمة من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة.

"سرحان": مبعرفش اتكلم خالص غير في البلكونة لدرجة إننا بقينا مسمينها السنترال

وفي منطقة عين شمس، يسكن محمد سرحان، 63 عامًا، بالمعاش، يقول إن الكثيرين في منطقة عين شمس يُعانون من أزمة ضعف شبكات المحمول سواء على مستوى المكالمات أو الأنترنت، وأن تلك الأزمة ظهرت منذ ما يقرب من عامين، مُضيفًا: "ابقى قاعد وفجأة الاقي حد بيقولي أنا اتصلت بيك 5 مرات والموبايل غير متاح، وأبص في الموبايل والاقي فعلا رسايل بتأكد انه اتصل اكتر من مرة".

ويلجأ "سرحان" إلى إجراء الاتصالات داخل "البلكونة" من أجل التغلب على أزمة ضعف شبكات المحمول، لأنه من المستحيل إجرائها داخل الشقة، حسبما أوضح، متابعًا: "مبعرفش اتكلم خالص غير في البلكونة بس، لدرجة إننا بقينا مسمينها السنترال من كتر ما بنستخدمها في المكالمات"، مشيرًا إلى أن جميع جيرانه وأقاربه الذين يسكنون بعين شمس يُعانون من نفس المشكلة.

ويرى "سرحان" أن تلك الأزمة سببها ترك أبراج شبكات المحمول دون صيانة على مدار سنوات طويلة، بالإضافة إلى بناء الأبراج السكنية حولها وزيادة أعداد مستخدمي الشبكات مما أثروا سلبيًا على قوة الشبكة وتشويشها.

أما في منطقة الزمالك، تسكن شيرين فهمي، 39 عامًا، توضح أنها تُعاني من انقطاع الصوت بشكل مُفاجئ أثناء المكالمات، بالإضافة إلى صعوبة إجراء المكالمات إلا في أماكن محددة داخل الشقة أهمها "البلكونة"، قائلة: "الصوت بيفضل يقطع كتير أو يبعد خالص ومبيبقاش الطرف التاني سامعني كويس ولا أنا سمعاه، ده غير مشاكل الانترنت اللي بيبقى ضعيف خالص في أوقات كتيرة"، مؤكدة أن الكثير من المناطق تُعاني من أزمة ضعف خدمات المحمول، وأنها في حاجة إلى حلول حقيقية لتلك الأزمة.