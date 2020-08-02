لكل منطقة.. اعرف جودة خدمات المحمول على مستوى الجمهورية

في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي، بالأمس، تقريره لنتائج قياسات شهر يونيو لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 27 الف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

يتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية والتي من أهمها:

o مؤشر عدم بدء المكالمة (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.

o مؤشر انقطاع المكالمة (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية.

o مؤشر جودة صوت المكالمة ( Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء المكالمة الصوتية.

• فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها :

o سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل.

o سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل إلى الشبكة.

-جودة خدمات الصوتية :

فيما يلي أعداد المناطق (مدن وأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في شهر يونيو:

• لشركة فودافون: من أصل (81) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (14) مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينة نصر والعبور في القاهرة ومناطق في شرق و غرب الإسكندرية، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (8) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينتي وشبرا و شبرا الخيمة، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (6) مدينه وحي أهمها في القاهرة مدينة نصر و العبور و في الاسكندرية مناطق غرب الاسكندرية.

• ولشركة اورانج: من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (25) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور ومدينة نصر والسلام وحلوان و المقطم في القاهرة والسادس من أكتوبر في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الاسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (8) مدينة وحي أهمها شبرا في القاهرة ومناطق في شرق وغرب الإسكندرية.

• ولشركة اتصالات: من أصل (81) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (22) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والرحاب ومدينة نصر و حدائق القبة والمعادي والمقطم في القاهرة والسادس من اكتوبر في الجيزة، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدن وأحياء وأهمها العبور والمقطم في القاهرة.

• ولشركة وي: من أصل (81) مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (45) مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والرحاب والشروق والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر و المرج و السلام والعباسية والمنيل وشبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، والسادس من اكتوبر في الجيزة وفي الإسكندرية مناطق في شرق وغرب الإسكندرية والساحل الشمالي، ومن حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينتي والعبور والمقطم، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (3) مدينه وحي أهمها اماكن في شرق الاسكندرية .

- جودة خدمة البيانات :

- بالنسبة لسرعة تنزيل البيانات يتضح من التقرير التفصيلي أنه من اجمالي 81 منطقة قياس على مستوى الجمهورية تم رصد تميز لشركة اورانج في 59 منطقة وبلغ متوسط السرعة لشركة اورانج على مستوى الجمهورية 32 ميجا بيت في الثانية، بينما تم رصد تميز لشركة وي في 9 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة وي على مستوى الجمهورية 27 ميجا بيت في الثانية، و تم رصد تميز لشركة اتصالات في 8 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات على مستوى الجمهورية 26 ميجا بيت في الثانية ، و تم رصد تميز لشركة فودافون في 5 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة فودافون على مستوى الجمهورية 20 ميجا بيت في الثانية.

ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة من مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصري للمستخدمين ورفع وعي المستخدمين بمؤشرات جودة هذه الخدمات.