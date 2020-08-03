القومي للاتصالات يرصد سوء خدمات المحمول: تداخلات وتقوية غير مطابقة

رصدت تقارير جودة خدمات الاتصالات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انخفاض مؤشرات جودة خدمات المحمول في عدد من المناطق، كما ورد الى الجهاز عدد من شكاوى المستخدمين في هذه المناطق.

وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يرجع السبب في ضعف الخدمة الى "ظاهرة التداخلات على اتصالات المحمول" وذلك نتيجة لاستخدام أجهزة تقوية شبكات محمول غير مطابقة للمواصفات القياسية ويتمّ تركيبها بصورة غير سليمة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ حملات ضبطية قضائية موسعة للحد من انتشار هذه الأجهزة.

وللحد من هذه المشكلة، شن الجهاز القومي للاتصالات حملة على عدد من المحلات التي تبيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من هذه الاجهزة إضافة إلى ذلك تمّ ضبط عدد من الهوائيات والسنترالات المخالفة وعدد من خطوط المحمول دون بيانات وتم تحرير 14 محضرًا عن تلك المضبوطات لـ14 متهمًا تمّ ضبطهم.

ولحل مشكلة ضعف الخدمة التي تتسبب فيها "ظاهرة التداخلات على اتصالات المحمول" نتيجة لاستخدام أجهزة تقوية شبكات محمول غير مطابقة للمواصفات القياسية، نسق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول لتوفير الحلول والبدائل الفنية المعتمدة التي يمكن للمستخدمين استعمالها في حال معاناة المستخدمين من ضعف إشارة المحمول، مع ضرورة رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدم.