معتز الدمرداش يتذكر "ماما نونة": دعمتني ووقفت جنبي كتير

استهل الإعلامي معتز الدمرداش، أولى حلقات برنامجه "90 دقيقة" الذي يُعرض عبر قناة "المحور" بعد العودة، بعرض تقرير يرصد فيه أبرز الحلقات واللقاءات التي قدّمها في البرنامج منذ عام 2006، حيث قدّم نحو 2500 حلقة.

وتضمن التقرير، جزءًا من لقاء مع والدته الفنانة الراحلة كريمة مختار، والذي حاورها بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "يتربى في عزو".

وظهر معتز الدمرداش، متأثرًا في حديثه عن "ماما نونة" بعد انتهاء التقرير، راويًا كواليس الحوار وظروفه آنذاك، وقال في تصريح لـ"الوطن": "أمي كانت سيدة طيبة جدًا.. وظهورها معي في البرنامج كان موقفًا إنسانيًا للغاية.. وعمري ما هنساه أبدًا.. وقفت معايا وقتها ودعمتني كتير"، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

وكانت قناة المحور تعاقدت مع "الدمرداش"، ليعود إلى برنامجه "90 دقيقة" بعد مغادرته لمدة 3 سنوات، حيث كانت آخر حلقاته فى البرنامج، بتاريخ 30 سبتمبر 2017.

ومعتز الدمرداش واحد من أبرز الإعلاميين في مصر والوطن العربي، ويتميز بحضور كبير، وأسلوب مختلف ومشوق في تقديم برامج "توك شو"، ويشتهر بمقولته الشهيرة "أوعوا تروحوا في أي حتة".