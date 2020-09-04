حظك اليوم الجمعة 4-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف امرأة برج الحوت بعدم قدرتها على التمكن من ضبط النفس، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التعبير عن مشاعرك ببلاغة ووضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.