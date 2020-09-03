برلماني: "الوزراء" وافق على إصدار رخصة محطة الغاز بمدينة قها

أعلن النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، عن صدور رخصة محطة الغاز الطبيعي لمدينة قها، والعمل بها الأسبوع المقبل.

وكشف "بدوي" في بيان له، اليوم، أن صدور الرخصة جاء بعد اتصالات وجهود مضنية مع المسؤولين وشركة غاز مصر ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن البدء في إنشاء المحطة يُنهي توقف المشروع لسنوات.

وأوضح أن أزمة المشروع كانت تكمن في أرض المحطة نتيجة وجود نزاع وتم حل النزاع بالتنسيق مع محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان ورئيس مدينة قها أمل فوزي ومسئولي شركة الغاز وبالفعل نجحنا في إصدار الرخصة رسميًا.

ووجه بدوي الشكر لكل المسئولين على إصدار الرخصة تمهيدًا للبدء في المشروع.