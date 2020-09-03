رئيس التحرير

محمود مسلم

برلماني: "الوزراء" وافق على إصدار رخصة محطة الغاز بمدينة قها

كتب:

حسن صالح
11:00 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
النائب أحمد بدوي

النائب أحمد بدوي

أعلن النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، عن صدور رخصة محطة الغاز الطبيعي لمدينة قها، والعمل بها الأسبوع المقبل.

وكشف "بدوي" في بيان له، اليوم، أن صدور الرخصة جاء بعد اتصالات وجهود مضنية مع المسؤولين وشركة غاز مصر ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن البدء في إنشاء المحطة يُنهي توقف المشروع لسنوات.

وأوضح أن أزمة المشروع كانت تكمن في أرض المحطة نتيجة وجود نزاع وتم حل النزاع بالتنسيق مع محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان ورئيس مدينة قها أمل فوزي ومسئولي شركة الغاز وبالفعل نجحنا في إصدار الرخصة رسميًا.

ووجه بدوي الشكر لكل المسئولين على إصدار الرخصة تمهيدًا للبدء في المشروع.

اقرأ المزيد:

رئيس جمعية رجال الصناعة يطالب بتعديل أسعار الغاز لمصانع القليوبية

نائب القليوبية: بدء توصيل الغاز الطبيعي إلى 11 قرية في طوخ

الغاز الطبيعي يصل لمنازل القليوبية.. ومواطنون: قضى على أزمة البوتوجاز

محافظ القليوبية يطالب بسرعة توصيل الغاز لـ113 وحدة سكنية بالخانكة

برلماني يطالب محافظ القليوبية بحل مشكلة تصاريح الغاز والكهرباء

"أمن القليوبية": مقلب قمامة وراء حريق محبس الغاز الطبيعي بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية: إنهاء مشاكل توصيل الغاز الطبيعي في 48 ساعة فقط

محافظ القليوبية: حملة لتشجيع الأهالي على توصيل الغاز الطبيعي

"الغاز الطبيعي" يبحث عن مشتركين في القليوبية.. والمحافظ: أنبوبة هدية

محافظ القليوبية: 35 جنيها لتوصيل أسطوانة الغاز للمنازل و30 من المستودع