كرّم الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، حفظة القرآن في المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم، والتي أقيمت للمرة الأولى على مستوى مركز طوخ، برعاية النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

أقيم الحفل بمقر مدرسة ترسا للتعليم الأساسي، بحضور الكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات، رئيس تحرير الجمهورية أون لاين، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب عاطف أبوناصر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب جمال كوش، ومحمد خيري، رئيس مدينة طوخ.

وقال محافظ القليوبية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بحق باني مصر الحديثة، موضحا أن ماحققه الرئيس في فترة حكمه يتجاوز المعدلات الطبيعية بكثير.

وأشار إلى أن محافظة القليوبية ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة كبرى في مشروعات البنيه التحتية وشبكات الطرق والإسكان وتوسعات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت النائب أحمد بدوي إلى أن خدمة الغاز الطبيعي بدأت بالفعل في الوصول إلى 11 قرية بمركز طوخ، لإنهاء معاناة المواطنين مع أسطوانات البوتاجاز، ولتحسين الخدمات المقدمة بقرى مركز طوخ.

وأضاف أنه تقرر تخصيص 55 مليون جنيه، لإنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى الوحدة المحلية بترسا، مشيرا إلى البدء في عمليات توصيل خطوط الشبكة للمنازل وجارٍ الأنتهاء من محطة الرفع.