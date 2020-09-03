فيلسوف روسي: بوتين قيصر وأب لكل الشعب.. وبدونه سنتراجع للخلف

أبدى المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، موافقته على أن يظل بوتين في الحكم حتى النهاية، طالما أنه قادر على الحكم، "نرغب أن يكون في السلطة شخصية قوية، وبوتين هو هذا الشخص، بوتين هو الشخص الذي يؤدي وظيفة القيصر".

وأضاف "دوجين"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن ستالين لا تزال له شعبية جارفة في روسيا، وأن أكثر من 70% من الشعب الروسي يؤمن أن بلادهم أوراسية مسيحية مستقلة، فروسيا لها حضارة وثقافة مستقلة، وغالبية الروسيين يؤمنون أن سيادتها هي القيمة العليا، وبوتين يحافظ على هذه القيم.

وأشار الملقب بـ"دماغ بوتين"، إلى أن جورباتشوف أضاع سيادة الاتحاد السوفيتي، مؤكدًا أن الشعب الروسي في حاجة لقوى سياسية جديدة بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكنها غير موجودة حاليًا: "لو تولى أحد الحكم غير بوتين ستتراجع روسيا إلى الخلف"، فبوتين يحاول استعادة السيادة الروسية من خلال التعديلات الدستورية.

وتابع: "نظامنا السياسي يمر الآن بمرحلة انتقالية، وبوتين بدأ بوقف الانهيار الروسي وهو يبني الآن نظامًا سياسيًا جديدًا، وكل شيء الآن في روسيا مرهون بوجود بوتين، خاصة أنه لا توجد أي ضمانات لخليفة بوتين، وهذا ما يقلقني، نحن بحاجة إلى نظام سياسي يتوافق مع تقاليدنا التاريخية".