سفير روسيا لرئيس "العربية للتصنيع": نتطلع لتوفير لقاح كورونا لمصر

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إنَّ مصر شريك تاريخي واستراتيجي لـ موسكو، مضيفًا "من هذا المنطلق نتطلع لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد الروسي "سبوتنيك 5"، وتوفيره للسوق المصري بالتعاون مع العربية للتصنيع".

وأشاد "بوريسينكو"، في تصريحات صحفية عقب استقبال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، له اليوم، بالقدرات الهائلة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، والتي تشجع الشركات الروسية للتعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وأوضح سفير روسيا بالقاهرة، أنَّ هناك تعاون اقتصادي متطور بين البلدين بشكل مستمر، مشيدا بخطط الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبرامج الإصلاح الإقتصادي الشامل والإنجازات التي أحرزتها مصر خلال الـ7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى حرص الشركات الروسية وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبري وفقًا لمعايير الجودة العالمية.