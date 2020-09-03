كفر الشيخ تُخصص موظفا بكل مركز تكنولوجي للرد على استفسارات المواطنين

وجّه محافظ كفر الشيخ، لحسن استقبال المواطنين الراغبين في التصالح، وتقديم خدمات ميسرة لهم في المراكز التكنولوجية، وتخصيص موظفين من إدارات خدمة المواطنين والعلاقات للرد على إستفساراتهم، وتوضيح بنود التقنين، ومساعدة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن المخالف يتسبب في تقليل رقعة تلك الأراضي الزراعية ومصر في حاجة ماسة لزيادتها وليس لنقصانها، إضافة أنه يتحمل تكلفة الإزالة، ويتعرض لعقوبة مخالفته للقانون، مشيراً إلى أن التصالح على مخالفات البناء، يجعل المواطن آمن ويسمح له بتوصيل المرافق للمباني المخالفة.