استمرار تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء بكفر الشيخ

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، توافدًا كبيرًا من المواطنين، وذلك للتقدم بطلبات تصالح في مخالفات البناء، ودفع نسبة الـ25% جدية التصالح.

وقالت محافظة كفر الشيخ، إن جميع المراكز التكنولوجية شهدت أمس واليوم إقبالاً كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.

وأضافت المحافظة، في بيان لها اليوم، أنه جرى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة .

وناشدت المحافظة، كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون.