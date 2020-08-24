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إقبال على المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ للتصالح في مخالفات البناء

كتب:

سمر عبد الرحمن
08:20 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
اقبال على المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ للتصالح في مخالفات البناء  

اقبال على المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ للتصالح في مخالفات البناء  

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، إقبالا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح في البناء لتقنين أوضاعهم.

وأكدت محافظة كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجي شهدت اقبالاً كبيرا من المواطنين ، وانه جرى توجيه رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين ،مؤكدا علي أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح ، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل ، خاصة بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% لـ 40%.

أشادت المحافظة، بوعي أهالي كفر الشيخ، لرغبة المخالفين في التصالح مع الدولة، وتقنين وضعه، والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة له، التصالح في المخالفات ، ومستفيداً بنسبة التخفيض.

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