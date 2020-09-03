"دماغ بوتين": ثورات الربيع العربي "ملونة" وفرص حدوثها في روسيا تزداد

قال المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، إن ما حدث في مصر للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يعتبر ثورة ملونة وكذلك ما سُمي بثورات الربيع العربي، وإن ما يحدث الآن في أمريكا يعتبر ثورة ملونة، مؤكدًا أن أمريكا التي تعتبر من الدول المصدرة للثورات الملونة لم تنج منها.

وأضاف "دوجين"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الثورات الملونة أصبحت سلاحًا حاليًا ضد كل من يتخذ موقفًا مؤيدًا لليبرالية، فأي دولة يمكن أن تكون هدفًا للثورات الملونة، لافتًا إلى أن فرص حدوث ثورات ملونة في روسيا تزداد، كما أن السياسة الخارجية لبوتين مختلفة تمامًا عن السياسة الداخلية.

وأكد الملقب بدماغ بوتين، أنه لا يرى رؤية واضحة للمجتمع الروسي وهناك قلق على المستقبل، ولا يوجد لدينا أمل ولا ثقة في المستقبل، ولكن القراءة الجيدة لحكم جورباتشوف ويلتسين تؤكد أن بوتين هو الحل، "بوتين لا يقدم لنا شيئًا، ولكننا سنكون يتامى بدونه كما يقول، كل الأمور متوقفة على بوتين، ولو رحل سنجد أنفسنا أمام نظام أجوف".

وتابع: "مجتمعنا يقع الآن في وضع صعب، ولو تركنا الشعب الآن يقرر مصيره سيختار الأسوأ، بوتين نقطة قوة بالنسبة إلينا، ولكن في نفس الوقت نقطة ضعفنا، ومن الصعب التنبؤ بالتاريخ الروسي، أو بمستقبل روسيا"، كما أن كل من في السلطة الآن يسير على خطى بوتين، معلقًا: "بوتين وصل إلى أقصى نقطة يمكن أن يبلغها وهو الآن يقف عندها".