نجوم المسرح والسينما في الليلة 22 لمسرحية "سيد درويش" بالبالون

شهدت كوكبة من نجوم السينما والمسرح الليلة 22 للعرض المسرحى الغنائى، فنان الشعب "سيد درويش"، الذى يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، على مسرح البالون بالعجوزة .

شهد العرض المخرج عمر عبدالعزيز، والمخرج هاني لاشين، والنجمة وفاء سالم، والفنان نادر نور، ومن نجوم مسرح مصر الفنان محمد عبدالرحمن، والفنان كريم عفيفى، والفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس، وعدد من أعضاء جمعية سحر الحياة لمرضي السرطان، والدكتور سمير عبدالرازق، الأمين العام لشعبة المبدعين العرب.

العرض يقدم ضمن أجندة وزارة الثقافة التى تهدف لإحياء مسيرة رموز الفن فى مصر، وتعريف الأجيال بتلك القامات التى حفرت أسمائها فى سجل الفن بمختلف مجالاته، وتسلط المسرحية الضوء على أهم المحطات الفنية والشخصيات التى ساهمت فى تكوين الشخصية الفنية لفنان الشعب سيد درويش.

قام بأدوار البطولة في العرض "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، د.طارق دياب "، إخراج أشرف عزب .

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية .