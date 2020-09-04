زكي فطين عبدالوهاب: "ولاد الناس" مش فلوس.. والعشوائيات فيها جدعان

أثنى الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عبر حسابه على "الفيسبوك" على الطبقة الشعبية وبعض أهالي المناطق العشوائية.

وكتب "فطين"، "بعيدا عن التحرش والاغتصاب والتنمر وغيره.. أجدع ناس قابلتهم فى حياتى كانوا من طبقات شعبية.. حتى العشوائيات فيهم "ولاد بلد" جدعان كتير.. "ولاد الناس" مش فلوس واصل وحسب ونسب.. "ولاد الناس" فى الأول والآخر تربية".

هاجم الفنان زكي فطين عبدالوهاب مؤخرا عبر حسابه على "فيسبوك"، رواد الساحل الشمالي واصفهم "بالفشخرة".

وكتب فطين: "أنا عندي 64 سنة.. جيل الستينات عشان أكون واضح.. أنا مش عارف ولا فاهم إيه الفشخره والتعالي اللي عايشين فيه رواد الساحل الشمالي والجونه الأيام دي.. أنا أنتمي لعائلة غنية ومشهورة.. ومع ذلك كنت بركب الميكرو باص من جاردن سيتي لنادي الجزيرة.. وبناكل كشري في باب اللوق ودي كانت متعه بجد.. عشان بنحتك بالطبقة الحقيقية للشعب".

وأضاف فطين: "أخويا لما دخل الجامعة أمي جابتله عربيه فيات 128، مع إنها كانت ممكن تجيبله عربيه مرسيدس، والمصيف كان بين 3 أماكن، المعمورة والمنتزه وبيانكي العجمي، والخدم كانوا بينزلوا معانا بعد فترة الغدا في نفس الشاطئ اللي كنا بننزل فيه، عمري ماشوفت البذخ والتعالي والألاطه اللي بشوفها اليومين دول، الناس كانت أبسط بكتير، على فكرة أنا مش ناصري النزعة، أنا بس عشقت الفترة دي ولسه عايش على ذكراها".