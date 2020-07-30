زكي فطين عبدالوهاب: "صحتي جيدة وقادر على العمل"

نفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب، ما تردد حول عدم قدرته على التمثيل بسبب ظروفة الصحيه.

وكتب على صفحته على "فيس بوك"، "أصدقائي الأعزاء.. فيه انطباع لدى الناس والوسط الفني.. إني لم أعد قادر على العمل كممثل نظرًا لظروفي الصحية.. وأنا الحمد لله حي أرزق وصحتي عال العال.. ومستعد للعمل في أي لحظه.. ده بس عشان الناس اللي بتصطاد في الميه العكره.. إرحمونا.

وتعافى "عبدالوهاب" مؤخرا من سرطان الرئة، وفي تصريح سابق له قال إنه تعامل مع مرض السرطان على أنه صاحبه، وأيقن أن هذا قدره الذي لا مفر منه مهما فعل، لافتا إلى إن لديه إيمان شديد بالله، ووقف بجانبه كثيرون خلال فترة مرضه، وعلى رأسهم أشرف زكي نقيب الممثلين.