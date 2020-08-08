زكي فطين عبدالوهاب: أبويا مات فقير.. بس عاش برنس

أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب أن والده فطين عبدالوهاب مات فقيرا ولم يكن في جيبه 5 جنيهات.

وكتب فطين عبر حسابه على فيسبوك "الحياة اختيارات.. أنا عديت الـ60 ودلوقتى عندى 64 سنة.. فى أوروبا والبلاد المتحضرة.. ده السن اللى بتعتزل فيه وبتستمتع بالسنين المتبقية من حياتك.. لكن عشان أنا عمرى ما احترمت الفلوس.. وعشت حياتى بالطول والعرض.. فبدفع تمن ده فى إنى وحتى الآن.. لسه مازلت فى مرحلة "التحقيق وإثبات الذات" والاستقرار المادى.. الرحله التى لا تنتهى.. وللأسف ورثت ده عن أبويا.. أبويا مات عنده 54 سنة.. وعمل حوالى 52 فيلما.. ومات ومفيش فى جيبه 5 جنيه.. مات فقير بس استمتع بحياته كما لو كان برنس.. الحياة فعلا اختيارات".

وكتب فطين منذ أيام عبر صفحته على "فيس بوك"، "أصدقائي الأعزاء.. فيه انطباع لدى الناس والوسط الفني.. إني لم أعد قادر على العمل كممثل نظرًا لظروفي الصحية.. وأنا الحمد لله حي أرزق وصحتي عال العال.. ومستعد للعمل في أي لحظة.. ده بس عشان الناس اللي بتصطاد في الميه العكرة.. ارحمونا".

وتعافى "عبدالوهاب" مؤخرا من سرطان الرئة، وفي تصريح سابق له قال إنه تعامل مع مرض السرطان على أنه صاحبه، وأيقن أن هذا قدره الذي لا مفر منه مهما فعل، لافتا إلى أن لديه إيمانا شديدا بالله، ووقف بجانبه كثيرين خلال فترة مرضه، وعلى رأسهم أشرف زكي نقيب الممثلين.