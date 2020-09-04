20 خدمة يقدمها "الحماية الاجتماعية" منها دعم أسر الشهداء

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن أرضية الحماية الاجتماعية هي "مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولا سيما الفئات المُستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيماناً بمبادىء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية".

وتستعرض "الوطن" الجهات التي تتبع قطاع الحماية الاجتماعية، والخدمات التي تقدمها كل جهة، وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الجهات التابعة لقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن

ـ قطاع الشؤون الاجتماعية.

ـ قطاع التأمينات الاجتماعية.

ـ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

ـ مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

ـ بنك ناصر الاجتماعي.

خدمات قطاع الشؤون الاجتماعية

ـ المساعدات الشهرية الضمانية.

ـ المسـاعدات الاستثنائية الضمانية (لعملاء الضمان الحاليين فقط).

ـ مساعدات أسر الشهداء والمصابين المدنيين، نتيجة العمليات الحربية وبسببها (انفجار الألغام).

ـ مساعدات الكوارث والنكبات.

ـ مساعـدات لأسر "المقاتلـين -المجنـدين (تم الإدراج في تكافل وكرامة)".

ـ مساعدات للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر والجفاف.

ـ مساعدات مالية شهرية نتيجة الأضرار الناتجة عن ظروف خارجة عن الإرادة.

ـ معاش الطفل.

خدمات قطاع التأمينات الاجتماعية

ـ الدفع الإلكتروني للمعاشات.

ـ تقديم المعاشات الاستثنائية.

ـ صرف تعويض الدفعة الواحدة.

ـ تقديم منح الزواج والقطع للمستفيدين.

ـ تقديم منح الوفاة.

ـ صرف نفقات الجنازة.

ـ تقديم إعانة المرافق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم، والولد العاجز عن الكسب.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي

ـ برنامج التمويل متناهي الصغر الخاص بالمرأة المعيلة "مستورة".

ـ برنامج تمويل لسداد المصروفـات المدرسية.

ـ الإعانات والمساعدات.

ـ القرض الحسن " قرض الزواج.

ـ النفـقة.