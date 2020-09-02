موانع الحصول على المساعدات الشهرية من وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط للحصول على المساعدات الشهرية الضمانية، للأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، بالإضافة إلى تقديم منحة دراسية شهرية للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة ثماني أشهر بدءا من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي، بشرط عدم وجود الموانع التالية:

- العمل بالخارج.

- امتلاك نصف فدان فأكثر.

- امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

- التحاق الأبناء بالتعليم الخاص بقيمة أكثر من 2000 جنيه.

- دفع اشتراك تأميني أكثر من 600 جنيه.

- تقاضي معاش قوات مسلحة أو شرطة.

- امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر، جرار، توك توك.

- امتلاك عقار لغير غرض السكن.

- امتلاك إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

- العمل بشركة خاصة حكومة وغير مؤمن عليه.

- امتلاك مهن حرة.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال أول اجتماع للجنة العليا لتيسير برامج الحماية الإجتماعية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2020، أن الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر، حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و4% للقاهرة و2% لمدن القناة، مؤكدة أن إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.