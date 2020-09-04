رامي بركات يعلن اشتياقه لشقيقه هيثم أحمد زكي: أتمنى التحدث معك

نشر رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، صورة للفنان الراحل عبر حسابه على "فيس بوك" يعلن من خلالها اشتياقه له، قائلا "أتمنى لو أستطيع التحدث معك"

كان بلال عبد الغني، محام الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، استعرض مقتنيات الفنان أحمد زكي خلال استضافته ببرنامج "ذا إنسايدر بالعربي"، من داخل شقة الفنان الراحل.

وظهر خلال مقطع الفيديو، غرفة نوم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والتي كان يحتفظ فيها بملابس لوالده والعديد من الصور الخاصة به.

وأكد "عبدالغني"، أن "رامي"، شقيق الفنان هيثم أحمد زكي، كان حريصًا على الاهتمام بمقتنيات شقيقه ومقتنيات والده وعدم التفريط فيها، كما استعرض بعض الوثائق التي تتناول اتفاقا لمشروع فيلم عن الرئيس الراحل حسني مبارك الذي كان يستعد الفنان أحمد زكي ببطولته قبل رحيله.