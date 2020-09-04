تكريم حسن شاكوش بمهرجان الأوسكار الليبي في تونس

كرم مهرجان الأوسكار الليبي، الذي تستضيفه دولة تونس، في دورته الثالثة، مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كأفضل مطرب عن مجمل أعماله الفنية الفتره الماضية.

ويهدف مهرجان أوسكار ليبيا، لتكريم المبدعين في مختلف المجالات، الترويج لصوره ليبيا من خلال تونس.

ومن المنتظر أن يحيي حسن شاكوش" أولى حفلاته بتونس، بمشاركة عمر كمال، بعد عدد من البروفات استعداد للحفل.

طرح الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، مؤخرا، مهرجان "هنعمل لخبطيطة"، والذي تصدر التريند وحقق أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب.