أحمد سعد: حصلت على تصريح عرض "100 حساب" مع حسن شاكوش

قال الفنان أحمد سعد إنه تواصل خلال الأيام الماضية مع نقابة المهن الموسيقية وتم الإتفاق على إعطاءه التصريح الخاص بأغنية "100 حساب" وطرحها بالسوق اعتبارا من الأربعاء 29 يوليو وهو ما يتزامن مع أجازة عيد الأضحي المبارك.

وأوضح "سعد" أن الأغنية سيتم طرحها على طريقة الفيديو lyrics وعرض سيشن تصوير جمعه بـ "شاكوش" وذلك بعد أن وجد صعوبة في تصوير الأغنية خلال الفترات الماضية بسبب جائحة "كورونا".

ومن المقرر طرح أغنية "100 حساب" غداً، وذلك بعد فترة من تأجيل الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية التى هددت صناع الأغنية منذ شهر ونصف باللجوء إلى القضاء فى حالة إذاعتها.

يذكر أن؛ أحمد سعد حقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية من خلال تصدره تريند شهر رمضان من خلال أغنياته فى مسسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر، وشاركهم البطولة كلاً من نجلاء بدر، ونور، وروجينا، وإدوارد، وتأليف وإخراج محمد سامي.